Індія веде переговори з РФ про постачання винищувачів, - The Economic Times

Фото: винищувач МіГ-29 (wikipedia.org)

Один винищувач обійдеться індійським ВПС у 40,2 млн доларів

Індія веде переговори з Російською Федерацією про постачання в короткі терміни 21 винищувача МіГ-29 через брак бойових літаків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Economic Times.

Виданню відповідну інформацію повідомили джерела в індійському уряді.

За їхніми даними, переговори почалися минулого місяця. За словами співрозмовників, один винищувач обійдеться індійським Військово-повітряним силам в 40,2 млн доларів, а загальна сума покупки складе 846,6 млн доларів. Відзначається, що у вартість входить озброєння і навчання персоналу.

Видання підкреслює, що МіГ-29 коштують значно дешевше, ніж французькі "Рафаль", однак російські винищувачі відносяться до більш старого покоління.

"Нам була запропонована дуже розумна ціна і ми вивчаємо і оцінюємо пропозицію", - заявили джерела.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року в Індії заявили, що побоюються американських санкцій через покупки російських зенітно-ракетних комплексів С-400, але збираються вести незалежну політику і, можливо, куплять у РФ й інші системи озброєння.

Так, у вересні повідомлялося, що Індія у кінцевому підсумку вирішила придбати у Російської Федерації п'ять зенітно-ракетних комплексів С-400 вартістю 5,43 млрд доларів.

Як писало РБК-Україна раніше, Штати попередили Індію, що заплановане придбання систем ППО С-400 у Росії може призвести до санкцій з боку Вашингтона.