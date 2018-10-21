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У Китаї внаслідок аварії вантажного судна зникли 11 людей

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 15:19
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Безвісти зникли 11 членів екіпажу

У Китаї внаслідок аварії вантажного судна зникли безвісти 11 членів екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China News Daily.

Як повідомляється, затоплення вантажного судна, яке перевозило пісок, сталося поблизу округу Хулдао. Під час аварії на борту судна перебували 11 членів екіпажу.

Зазначається, що рятувальники знайшли місце затоплення судна. На даний момент проводяться пошуково-рятувальні роботи. Всі члени екіпажу зникли безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу берегів Туреччини потонув човен, на борту якого знаходилися мігранти. Внаслідок аварії загинули 9 осіб, ще 25 вважаються зниклими безвісті. Всього на човні знаходилося близько 35 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Танзанії на озері Вікторія перекинувся пором, у результаті інциденту загинули не менше 180 осіб.

Додамо, що пором MV Nyerere зазнав аварії 20 вересня вдень всього в декількох метрах від пристані на Укерове, найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії. Раніше повідомлялося про 37 виживших.

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