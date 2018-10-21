В Китае в результате крушения грузового судна пропали 11 человек

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Без вести пропали 11 членов экипажа

В Китае в результате крушения грузового судна пропали без вести 11 членов экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China News Daily.

Как сообщается, затопление грузового судна, которое перевозило песок, произошло вблизи округа Хулдао. Во время аварии на борту судна находились 11 членов экипажа.

Отмечается, что спасатели нашли место затопления судна. На данный момент ведутся поисково-спасательные работы. Все члены экипажа пропали без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи берегов Турции утонул катер, на борту которого находились мигранты. В результате аварии погибли 9 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Всего на лодке находилось около 35 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Танзании на озере Виктория перевернулся паром, в результате инцидента погибли не менее 180 человек.

Добавим, что паром MV Nyerere потерпел крушение 20 сентября днем всего в нескольких метрах от пристани на Укерове, крупнейшем острове озера Виктория, который является частью Танзании. Ранее сообщалось, что 37 человек выжили.