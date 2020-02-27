У Китаї розповіли, коли візьмуть спалах коронавірусу під контроль

Іллюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Пік поширення коронавірусу припаде на другу половину лютого

Уряд Китаю візьме спалах коронавірусу нового виду під контроль до кінця квітня. Про це заявив голова спеціальної комісії по боротьбі з поширенням пневмонії Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань, передають китайські ЗМІ.

Раніше цей же глава спеціальної комісії заявляв, що пік поширення коронавірусу припаде на другу половину лютого.

Зазначимо, у Німеччині оголосили епідемію коронавірусу в країні. Як зазначили в МОЗ, нові рази не показали зв'язок з джерелом нового вірусу в Китаї. Всього у Німеччині зареєстровано близько 20 випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 в країні.

РБК-Україна писало, що в Італії кількість випадків зараження коронавірусом, станом на вечір 26 лютого, зросла до 400 осіб. Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померли), Емілія-Романія (47 випадків, один померлий). Серед заражених може бути українка.