У Китаї сталося обвалення в ресторані, загинули і постраждали понад 50 людей

У місті Ліньфень провінції Шаньсі в Китаї сталося обвалення ресторану. Під час інциденту там святкували день народження.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Інцидент стався близько 9:40 ранку 29 серпня, коли родичі та інші жителі села брали участь у святкуванні дня народження 80-річного чоловіка у ресторані "Цзюйсянь".

"О 3:52 ранку 30 серпня завершилася пошуково-рятувальна робота. З-під завалів обваленої двоповерхової будівлі були витягнуті 57 осіб, у тому числі 29 осіб загинули, семеро отримали важкі поранення і ще 21 людина отримала легкі поранення. Життям семи важко поранених нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Нині ведеться розслідування причин НП.

Нагадаємо, раніше в Китаї закрили село після смерті від бубонної чуми.

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