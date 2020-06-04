У Китаї чоловік напав з ножем на школярів: постраждали 40 людей

Фото: швидка допомога (flickr.com.time.to.look)

Декілька потерпілих перебувають вкрай важкому стані

Сьогодні, 4 червня, на півдні Китаю чоловік напав з ножем на школярів і учителів. Внаслідок інциденту постраждали понад 40 людей, з яких декілька осіб вкрай важкому стані.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, 50-річний охоронець школи в Гуансі-Чжуанському автономному районі напав на співробітників закладу. Мотиви його вчинку невідомі, однак внаслідок злочину постраждали щонайменше 40 людей, серед яких є й діти. Крім того, було поранено і заступника директора школи.

На місце події прибула поліція, яка затримала нападника. Також усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні. Троє осіб наразі знаходяться вкрай важкому стані, в тому числі один учень.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2 — Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020

Нагадаємо, у місті Бадені (Австрія) чоловік напав з ножем на п'ятьох осіб у різних районах міста.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в Британії дві людини загинули і один отримав серйозні поранення в результаті нападу з ножем.

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Автор: Андрій Козловський