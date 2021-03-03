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У Греції стався сильний землетрус, є зруйновані будівлі

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 16:33
У Греції стався сильний землетрус, є зруйновані будівлі Фото: землетрус у Греції (twitter.com Marka)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 3 березня, на сході Греції стався сильний землетрус. Він спричинив руйнування будівель у найближчих до епіцентру селах.

Про це повідомляє Ekathimerini та місцеве видання Larissanet.

Як повідомляється, землетрус зафіксували о 12:16 за місцевим часом. Його магнітуда становила 6 балів за школою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований за 24 км на північний захід від Лариси та за 21 км від Еласона.

Крім того, там відбулися два афтершоки магнітудою 4,6 і 4,8 бала.

Також відомо, що землетрус призвів до значних пошкоджень будівлі у трьох селах поблизу Еласону. Найбільше руйнувань зафіксовано в селі Месохорі. Там в одному з будинків після обвалу стіни виявився заблокованим літній чоловік, у підсумку він не постраждав. Разом з тим суттєво постраждала місцева церква.

Фото: землетрус у Греції (twitter.com Marka)

Зазначається, що підземні поштовхи також були відчутні в Афінах, Салоніках і низці інших міст. У постраждалий регіон вирушають низка представників уряду.

Нагадаємо, 17 лютого поблизу грецького міста Нафпактос на північному узбережжі Коринфської затоки стався землетрус. Його магнітуда становила 4,9 бала за школою Ріхтера.

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