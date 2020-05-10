У Китаї стався локальний спалах коронавірусу

На північному сході Китаю зафіксували локальний спалах коронавірусу серед жителів провінції Цзилінь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За даними провінційного комітету у справах охорони здоров'я, захворювання на коронавірус підтвердили в 11 жителів провінції Цзилінь. Станом на ранок 10 травня в цій провінції зафіксовано 105 випадків локального інфікування коронавірусом.

Крім того, у провінції Цзилінь зафіксовано 19 випадків захворювання на COVID-19, які були завезені з закордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань вперше з початку квітня зафіксували новий випадок зараження коронавірусом. Загалом за минулу добу в Китаї виявили 11 нових випадків інфікування, зокрема - у місті Шулан, що у провінції Цзілінь.

Також РБК-Україна писало, що в Ухані 6 травня оголосили про відновлення навчального процесу в школах. Школи відкриють лише для учнів старших класів, щоб випускники підготувалися до майбутніх іспитів.

Крім того, вчора у китайській національній комісії з охорони здоров'я визнали недоліки у реагуванні системи охорони здоров'я на спалах коронавірусу. Представник відомства заявив, що Китай реформує систему профілактики та боротьби із захворюваннями.