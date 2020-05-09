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У Китаї визнали недоліки у реагуванні на спалах коронавірусу

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 18:53
У Китаї визнали недоліки у реагуванні на спалах коронавірусу
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Китай реформує систему профілактики та боротьби з хворобами

Заступник директора китайської національної комісії з охорони здоров’я Лі Бін визнав недоліки у реагуванні системи охорони здоров'я на спалах коронавірусу в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Лі Біна, спалах коронавірусу став серйозною проблемою для китайської влади та виявив недоліки у системі охорони здоров'я Китаю та способі реагування на надзвичайні ситуації.

"Новий спалах коронавірусу став серйозним випробуванням, який продемонстрував, що у Китаю все ще є недоліки в його основних системах запобігання епідеміям і боротьби з ними, системах охорони здоров’я та інших аспектах реагування", - наголосив він.

Представник китайської влади зазначив, що Пекін буде реформувати свою систему профілактики та боротьби із захворюваннями для усунення слабких місць, спричинених спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше китайський посол у Берліні Ву Кен заявив, що Китай готовий до незалежного міжнародного розслідування для встановлення походження коронавірусу. При цьому китайський посол відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.

Також РБК-Україна писало, що спецслужби 5 країн світу підготували доповідь про навмисне приховування владою Китаю та знищення доказів спалаху коронавірусу в країні до офіційного визнання 20 січня.

Теги Новини України КитайКоронавірус
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