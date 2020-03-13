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У Китаї попередили про вплив коронавірусу на репродуктивну функцію у чоловіків

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 08:41
У Китаї попередили про вплив коронавірусу на репродуктивну функцію у чоловіків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медики рекомендують чоловікам, які перехворіли коронавірусом, пройти обстеження

Вчені з Центру репродуктивної медицини лікарні Тунцзі у китайському місті Ухань вважають, що коронавірус може завдати шкоди репродуктивному здоров'ю чоловіків. Про це повідомляє видання South China Moring Post.

Як наголошується, інфекція може призвести до порушення імунного гомеостазу у сім'яниках. Медики рекомендують чоловікам, які перехворіли коронавірусом, пройти обстеження, щоб з'ясувати, чи не мала інфекція впливу на їх фертильність.

Таке відхилення, в свою чергу, може викликати орхіт - запалення яєчок, що в ряді випадків призводить до зниження кількості сперматозоїдів і, можливо, безпліддя.

Нагадаємо, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан раніше повідомляв, щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів.

Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня. Упор в боротьбі з коронавірусом в майбутньому може "переміститися з експорту на імпорт".

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