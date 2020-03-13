В Китае предупредили о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию у мужчин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медики рекомендуют переболевшим коронавирусом мужчинам пройти обследования

Ученые из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском городе Ухань считают, что коронавирус может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин. Об этом сообщает издание South China Moring Post.

Как отмечается, инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках. Медики рекомендуют переболевшим коронавирусом мужчинам пройти обследования, чтобы выяснить, не оказала ли инфекция влияния на их фертильность.

Такое отклонение, в свою очередь, может вызвать орхит - воспаление яичек, что в ряде случаев приводит к снижению количества сперматозоидов и, возможно, бесплодию.

Напомним, исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан ранее сообщал, чтобы инфицированный коронавирусом полностью выздоровел, необходимо до шести недель.

Также глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".