ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае предупредили о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию у мужчин

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 08:41
В Китае предупредили о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию у мужчин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медики рекомендуют переболевшим коронавирусом мужчинам пройти обследования

Ученые из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском городе Ухань считают, что коронавирус может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин. Об этом сообщает издание South China Moring Post.

Как отмечается, инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках. Медики рекомендуют переболевшим коронавирусом мужчинам пройти обследования, чтобы выяснить, не оказала ли инфекция влияния на их фертильность.

Такое отклонение, в свою очередь, может вызвать орхит - воспаление яичек, что в ряде случаев приводит к снижению количества сперматозоидов и, возможно, бесплодию.

Напомним, исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан ранее сообщал, чтобы инфицированный коронавирусом полностью выздоровел, необходимо до шести недель.

Также глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 130 тысяч У жены премьера Канады подтвердили коронавирус
Новости Украины КитайКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь