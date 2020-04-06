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В Китаї майже половина нових випадків коронавірусу завезена з Росії

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 14:15
В Китаї майже половина нових випадків коронавірусу завезена з Росії
Ілюстративне фото (freepik)

Із сусідньої Китаю Росії приїхали 20 із 38 хворих

За останню добу на материковій частині Китаю лабораторно підтвердили 39 випадків зараження на коронавірус і половина з них були завезені з Росії. Про це повідомляє комісія охорони здоров'я КНР.

Як повідомляється, у 31 адмінодиниці провінційного рівня в Китаї та в Сіньцзяні зареєстрували 39 нових підтверджених випадків коронавірусу, з яких 38 виявили у тих, хто прибув з-за кордону та 1 випадок місцевий.

Reuters повідомляє з посиланням на уряд північно-східної провінції Хейлунцзя, що 20 із 38 прибулих хворих приїхали з сусідньої Росії. Усі вони - громадяни Китаю, які летіли з Москви через Владивосток.

Крім того, в Ухані, в провінції Хубей зафіксовано 10 нових підозр на коронавірусну хворобу, які були завезені з-за кордону і 1 смерть.

Нагадаємо, коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня. Група експертів Гонконзького університету та американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань досліджували, скільки часу може жити вірус на різних поверхнях.

Також, у МОЗ України спростували заяву про 1600 заражених коронавірусом в Китаї.

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