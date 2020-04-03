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МОЗ України спростував заяву про 1600 заражених коронавірусом у Китаї

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 10:18
МОЗ України спростував заяву про 1600 заражених коронавірусом у Китаї
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Вчора Ляшко заявив, що у Китаї 1600 заражених COVID-19

У МОЗ України спростували вчорашню заяву про 1600 заражених коронавірусом в Китаї. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що в Китаї 90 випадків зараження.

"Я відразу хочу попросити пробачення за озвучену мною вчора інформацію про Китай. Неправдиву інформацію. Ми перепровірили інформацію. В Китаї зараз реєструється 90 випадків за добу", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Зазначимо, кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 1 мільйон. Найбільше заразилося у Сполучених Штатах Америки - майже 236 тис. осіб. Зазначимо, що 10% інфікованих від світової кількості знаходиться тільки в одному американському штаті Нью-Йорк. За останню добу там заразилися майже 9 тис. американців.

Разом з тим, сенатор-республіканець США Марта Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.

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