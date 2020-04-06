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В Китае почти половина новых случаев коронавируса завезена из России

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 14:15
В Китае почти половина новых случаев коронавируса завезена из России
Иллюстративное фото (freepik)

Из соседней Китаю России приехали 20 из 38 больных

За последние сутки на материковой части Китая лабораторно подтвердили 39 случаев заражения коронавирусом и половина из них была завезена из России. Об этом сообщает комиссия охраны здоровья КНР.

Как сообщается, в 31 админединице провинциального уровня в Китае и в Синьцзяне зарегистрировали 39 новых подтвержденных случаев коронавируса, из которых 38 обнаружили у тех, кто прибыл из-за границы и 1 случай местный.

Reuters сообщает со ссылкой на правительство северо-восточной провинции Хейлунцзя, что 20 из 38 прибывших больных приехали из соседней России. Все они - граждане Китая, которые летели из Москвы через Владивосток.

Кроме того, в Ухане в провинции Хубэй зафиксировано 10 новых подозрений на коронавирусную болезнь, которые были завезены из-за границы и 1 смерть.

Напомним, коронавирус COVID-19 может храниться на использованных марлевых масках до недели. Группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на разных поверхностях.

Также, в Минздраве Украины опровергли заявление о 1600 зараженных коронавирусом в Китае.

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