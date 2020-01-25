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Число загиблих від вірусу в Китаї перевищило 40

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 03:52
Число загиблих від вірусу в Китаї перевищило 40
Ілюстративне фото (synevo.ua)

Повідомляється про понад 1 тис. хворих

Число загиблих від вірусу в Китаї зросло до 41, більше 1000 інфікованих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Всі 15 смертей, про які повідомляла комісія, що відбулися в Ухані, столиці провінції і епіцентрі спалаху, яка перебувала на карантині, оскільки Китай бореться за поширення вірусу.

Нові дані на національному рівні від китайських властей поки відсутні. У п'ятницю Національна комісія охорони здоров'я підтвердила 830 випадків захворювання.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 24 січня, з-за вірусу вже померли 26 осіб. Кількість хворих зросла до 876 осіб

Як повідомляло РБК-Україна, в Китаї вилікували вже 36 осіб від нового коронавіруса 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Повідомляється, що першу медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку в Шанхаї, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса.

У Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

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