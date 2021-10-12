Китай накрила потужна повінь
Північ Китаю накрила потужна повінь. В результаті негоди загинули 15 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.
В зазвичай посушливому регіоні за один тиждень випала тримісячна норма опадів.
Щонайменше 60 вугільних шахт в провінції - одному з найбільших вуглевидобувних регіонів Китаю - були тимчасово закриті через повені.
Близько 19 тисяч будинків були зруйновані через екстремальну погоду, а ще 18 тисяч будівель "серйозно пошкоджені".
Щонайменше 1,75 мільйона жителів провінції постраждали від повені, з них 120 тисяч були благополучно евакуйовані.
#BREAKING #CHINA— loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 11, 2021
CHINA: MASSIVE FLOODING AND LANDSLIDES IN SHANXI PROVINCE!
At least five people have died and 120,000 people evacuated after days of heavy downpour led to floods and landslides in the Chinese province of #Shanxi.#BreakingNews #Video #Flooding #Landslides pic.twitter.com/McNacriQun