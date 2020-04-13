У Китаї знову почала зростати захворюваність коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За останню добу зареєстровано 108 нових випадків зараження

У неділю, 12 квітня, в материковому Китаї було зареєстровано 108 нових випадків захворювання коронавірусом порівняно з 99 днем раніше. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що цей показник є найбільшим числом щоденних інфекцій за останні п'ять тижнів на тлі триваючого зростання числа пацієнтів, які прибувають в країну з-за кордону.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в материковому Китаї в даний час складає 82 тис. 160, а кількість загиблих збільшилася в два рази - до 3 тис. 341 (за офіційними даними).

Нагадаємо, у Франції від початку спалаху епідемії коронавірусу померли 14 тисяч 393 людей, з них 310 більше - за останню добу. У лікарнях 6 845 пацієнтів перебувають у важкому стані в реанімації.

Додамо, в результаті зараження коронавірусом SARS-CoV-2 за кордоном померли шестеро громадян України. Також за кордоном від коронавирусной інфекції лікується 171 українець. Найбільше - в Італії, 121 громадянин.