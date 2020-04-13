У Франції число жертв коронавірусу перевищило 14 тисяч

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Близько 7 тисяч французів, які лікуються від інфекції, перебувають у важкому стані

У Франції від початку спалаху епідемії коронавірусу померли 14 тисяч 393 особи, з них 310 більше - за останню добу. Про це передає BFM.TV.

Повідомляється, що станом на 12 квітня госпіталізованих 31 тис. 826 пацієнтів - 6 845 осіб перебувають у важкому стані в реанімації. Це на 35 осіб менше порівняно з попереднім днем.

Наголошується, що 34% госпіталізованих пацієнтів у реанімації складають менше 60 років, а 94 людини в реанімації - менше 30 років.

За весь час 9 тис. 253 людини померли в лікарні і 5 тис. 140 осіб у будинках престарілих та інших медико-соціальних установах.

У Франції з початку епідемії було підтверджено 95 тис. 403 випадки захворювання Covid-19.

Нагадаємо, в результаті зараження коронавірусом SARS-CoV-2 за кордоном померли шестеро громадян України. Також за кордоном від коронавірусної інфекції лікується 171 українець. Найбільше - в Італії, 121 громадянин.