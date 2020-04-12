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За кордоном 6 українців померли внаслідок зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 23:26
За кордоном 6 українців померли внаслідок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Всього понад 170 українців лікуються за кодоном

Внаслідок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 за кордоном померли шестеро громадян України. Про це йдеться у повідомленні пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС).

За даними відомства, станом на 18:00 у неділю, 12 квітня, за кордоном від коронавірусної інфекції лікується 171 українець. Найбільше - в Італії, 121 громадянин.

У Греції лікуються 22 українця, в Іспанії - п'ятеро, у Німеччині - четверо, в Австрії - троє, у Португалії - двоє, по одному - на Мальті, в Нігерії, Бельгії, Нідерландах, Польщі та ін. Один українець проходить лікування в Росії.

Ще 24 громадянина за кордоном одужали: 5 - у Польщі, по 4 - у Домініканській Республіці та Японії, по двоє - в Італії та Нігерії, по одному - у Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

За кордоном 6 українців померли внаслідок зараження коронавірусом

Нагадаємо, за даними МОЗ, найбільша динаміка поширення коронавірусу в Україні спостерігається у Чернівецькій області, де зафіксовано 432 підтверджених випадки, та Києві з показником - 416. На третьому місці - Івано-Франківська область з 291 випадком зараження.

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