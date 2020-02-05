У Китаї чоловік приховав захворювання коронавірусом і заразив 7 осіб

Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Чоловік казав, що він повернувся з Філіппін, а не Уханя

Поліція Китайської Народної Республіки затримала чоловіка, який не повідомив владі про відвідування Уханя і заразив не менше семи осіб коронавірусом нового типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Як повідомляється, житель повіту Цзіньцзян східної провінції Фуцзянь після повернення з міста Ухань, брав участь у кількох громадських заходах у своєму селищі, і заразив, як стверджується, не менше семи осіб. Зокрема, він відвідав сільське весілля, на якій були присутні близько 3 тис. гостей.

Затриманий приховав від влади і односельців факт відвідування Уханя, збрехавши їм, що він повернувся з Філіппін.

При цьому не повідомляється, проявлялися у нього симптоми пневмонії, викликаної вірусом, під час весілля. Зараження коронавірусом у нього підтвердилося лише 2 лютого.

Понад 4 тис. осіб, що знаходилися в можливому контакті з затриманим, поміщені на карантин.

Нагадаємо, за даними ВООЗ на 4 лютого, у Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov. Підозри на коронавірус виявлені ще 23 214 осіб. У важкому стані знаходяться 2 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному літніх людей з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.

За заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Одягати його рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.