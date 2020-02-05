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В Китае мужчина скрыл заболевание коронавирусом и заразил 7 человек

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 14:24
В Китае мужчина скрыл заболевание коронавирусом и заразил 7 человек
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Мужчина говорил, что он вернулся из Филиппин, а не Уханя

Полиция Китайской Народной Республики задержала мужчину, который не сообщил властям о посещении Уханя и заразил не менее семь человек коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Как сообщается, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из города Ухань, участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке, и заразил, как утверждается, не менее семи человек. В частности, он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовало около 3 тыс. гостей.

Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин.

При этом не сообщается, проявлялись ли у него симптомы пневмонии, вызванной вирусом, во время свадьбы. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.

Более 4 тыс. человек, находившихся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.

Напомним, по данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены в еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом более 680 человек выздоровели.

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Одевать его рекомендуется только в тех случаях, когда в наличии респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

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