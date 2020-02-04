Число хворих новим коронавірусом у світі перевищила 20,6 тис, - ВООЗ

Ілюстративне фото (twitter com XHNews)

У Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov

Кількість хворих новим коронавірусом по всьому світу перевищило 20,6 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними ВООЗ на 4 лютого, в Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov. Підозри на коронавірус виявлені у ще 23 214 осіб. У важкому стані знаходяться 2 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному літніх людей з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.

Поза Китаю вірусом захворіли 176 осіб у 24 країнах: в Таїланді (25), Сінгапурі (24), Японії (21), Південній Кореї (16), Австралії (13), Німеччини (12), США (11), Малайзії (10), В'єтнамі (10), Франції (6), ОАЕ (5), Канаді (4), Індії (3), на Філіппінах (3), по 2 особи - на Філіппінах, в Італії, у Росії та Великобританії, по 1 - в Камбоджі, Непалі, на Шрі-Ланці, в Бельгії, Фінляндії, Іспанії та Швеції.

Єдиний летальний випадок за межами Китаю зафіксований на Філіппінах.

Нагадаємо, за заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Одягати її рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.