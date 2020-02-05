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Гонконг буде примусово ізолювати всіх, хто приїжджає з Китаю

Новини » В світі     05.02.2020 - 12:42
Гонконг буде примусово ізолювати всіх, хто приїжджає з Китаю
Фото: Кері Лам (scmp.com)

Відповідні заходи будуть прийняті з суботи, 8 лютого

Абсолютно всі, хто прибуває до Гонконгу з материкового Китаю, буде відправлений на обов'язковий двотижневий карантин. Про це заявила глава адміністрації Гонконгу Кері Лам, повідомляє South China Morning Post.

За її словами, такі "жорсткі" заходи спрямовані на обмеження транскордонного потоку людей, щоб запобігти поширенню китайського коронавірусу.

"Заходи жорсткі. Але я вважаю, що після того, як ми скажемо, що всі, хто прибуває (з Китаю - Ред.) повинні бути відправлені на 14 денний карантин, кількість прибуваючих зменшиться", - сказала Лам.

При цьому вона не повідомила, як саме буде здійснюватися карантин, але уточнила, що деталі будуть оприлюднені найближчим часом.

Також Лам заявила, що на боротьбу з поширенням коронавірусу адміністрація Гонконгу виділить 10 млрд гонконзьких доларів (1,29 млрд доларів США).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, у зв'язку зі спалахом коронавірусу, влада Гонконгу ухвалила рішення закрити 10 з 13 прикордонних переходів з материковим Китаєм. Станом на 5 лютого, в Гонконзі підтверджений 21 випадок зараження і одна смерть від коронавірусу.

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