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В Китаї майже ліквідували коронавірус

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 08:46
В Китаї майже ліквідували коронавірус
Ілюстративне фото (flickr)

За минулу добу в країні було виявлено лиш два випадки зараження коронавірусом

Наразі у Китайській Народній Республіці майже ліквідували коронавірус, оскільки у китайських лікарнях залишилось 1011 пацієнтів. Про це повідомляє "Синьхуа"

Як повідомляється, у Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР сьогодні заявили, що за минулу добу було виявлено лиш два зареєстрованих випадки зараження коронавірусом, які були завезені з-за кордону. Так, за оцінкою міжнародного моніторингу, в лікарнях Китаю залишається 1011 хворих.

Як зазначається, загалом у Китаї було лабораторно підтверджено 83 911 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з яких 78 264 людей одужали та ще 4 636 осіб померли.

Нагадаємо, 26 квітня, у Гонконгу, попри карантинні обмеження через коронавірус, поновилися антиурядові акції протесту. В одному з торгівельних центрів Гонконгу зібралися декілька сотень демонстрантів, щоб висловити протест адміністрації регіону та уряду Китаю.

Також Китай скасував обмеження на експорт деяких товарів для боротьби з COVID-19, які передбачали отримання схвалення від влади.

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