В Китае почти ликвидировали коронавирус

Иллюстративное фото (flickr)

За минувшие сутки в стране было выявлено лишь два случая заражения коронавирусом

В настоящее время в Китайской Народной Республике почти ликвидировали коронавирус, поскольку в китайских больницах осталось 1011 пациентов. Об этом сообщает "Синьхуа"

Как сообщается, в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР сегодня заявили, что за минувшие сутки было выявлено лишь два зарегистрированных случая заражения коронавирусом, которые были завезены из-за границы. Так, по оценке международного мониторинга, в больницах Китая остается 1011 больных.

Как отмечается, в целом в Китае было лабораторно подтверждено 83 911 случаев заражения коронавірусною инфекцией, из которых 78 264 человек выздоровели и еще 4 636 человек умерли.

Напомним, 26 апреля, в Гонконге, несмотря на карантинные ограничения из-за коронавируса, возобновились антиправительственные акции протеста. В одном из торговых центров Гонконга собрались несколько сотен демонстрантов, чтобы выразить протест администрации региона и правительства Китая.

Китай отменил ограничения на экспорт некоторых товаров для борьбы с COVID-19, которые предусматривали получение одобрения от власти.