У Китаї кількість хворих коронавірусом збільшилася до 1372 осіб

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Число летальних результатів не змінилось і становить 41

У Китаї число підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1372 людина. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

Повідомляється, що за даними на 18:00 25 січня (12:00 за київським), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї зросла до 1372 людина. При цьому кількість летальних випадків не змінилась і складає 41.

Нагадаємо, у Франції вже зафіксували три випадки зараження коронавірусом, який почав поширюватися з китайського міста Ухань. Зазначено, що два пацієнти були госпіталізовані в Парижі, третій - в південно-західному місті Бордо. За словами міністра охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін, влада підтвердила два випадки захворювання, перші в Європі. А в окремій заяві міністерство поінформувало про третій випадок - мова йшла про родича одного з вже хворих пацієнтів.

Як писало РБК-Україна раніше, третій випадок зараження новим різновидом коронавіруса 2019 nCoV зафіксували в Японії.

Спалах вірусу був вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 41 людина. При цьому кількість хворих перевищила 1300 осіб. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді та інших країнах.