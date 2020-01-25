ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції зафіксували уже три випадки зараження китайським вірусом

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 13:43
У Франції зафіксували уже три випадки зараження китайським вірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/NoviniteEU)

Захворів родич одного із пацієнтів

У Франції зафіксували уже три випадки зараження коронавірусом, який почав поширюватися з китайського міста Ухань. Про це повідомляє France24.

Вказано, що два пацієнти були госпіталізовані в Парижі, третій - у південно-західному місті Бордо.

За словами міністра охорони здоров'я Франції Аньєс Бузин, влада підтвердила два випадки захворювання, перші в Європі. А в окремій заяві міністерство проінформувало про третій випадок - йшлося про родича одного з вже хворих пацієнтів.

Нагадаємо, у п'ятницю у Франції виявили два випадки захворювання на новий коронавірус 2019 nCoV, який викликає пневмонію.

Як писало РБК-Україна раніше, третій випадок зараження новим типом коронавірусу 2019 nCoV зафіксували в Японії.

Підкреслимо, кількість загиблих від нового вірусу в Китаї перевищила 40 осіб. За підтвердженими даними, понад тисячу жителів країни були заражені вірусом. Лише 24 січня в Ухані від вірусу померли 15 осіб.

Так, у Китаї станом на зараз оголошено найвищий рівень реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані зі здоров'ям населення, вже у 25 провінціях, містах центрального підпорядкування і спеціальних адміністративних районах Китаю із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей.

У Японії зафіксували третій випадок зараження китайським вірусом У Китаї оголосили найвищий рівень НС у регіонах з населенням в 1,2 млрд
Новини України ФранціяКитайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся