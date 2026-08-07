Качество воздуха на Киевщине резко ухудшилось: список населенных пунктов

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской ОВА.

По данным наблюдений, временное ухудшение качества атмосферного воздуха было зафиксировано в городах Вышгород, Боярка, Васильков, Обухов, Бровары, а также в поселках Иванков и Большая Дымерка.

Главная причина - повышенная концентрация мелкодисперсной пыли. Специалисты предупреждают, что она может вызвать дискомфорт при дыхании у детей, пожилых людей, а также людей, чувствительных к раздражению дыхательных путей.

При этом уровень гамма-излучения на территории всей Киевской области находится в пределах природного фона.

Советы специалистов

Чтобы уменьшить негативное влияние пыли на организм, эксперты советуют придерживаться простых правил улучшения ситуации:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды в течение дня;

включить воздухоочиститель на максимальный режим (при наличии).

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в области продолжается круглые сутки в автоматическом режиме.

По состоянию на 7 августа контроль осуществляется на 16 пунктах наблюдения в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлыке, Узине, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, Иванкове, Большой Дымерке и селе Подгорцы.