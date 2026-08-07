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Якість повітря на Київщині різко погіршилась: список населених пунктів

14:33 07.08.2026 Пт
2 хв
Контроль якості повітря в Київській області здійснюється на 16 пунктах спостереження
aimg Валерій Ульяненко
Якість повітря на Київщині різко погіршилась: список населених пунктів Фото: на Київщині фіксують погіршення якості повітря (Getty Images)
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У кількох населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість повітря через підвищений рівень пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської ОВА.

За даними спостережень, тимчасове погіршення якості атмосферного повітря зафіксували у містах Вишгород, Боярка, Васильків, Обухів, Бровари, а також у селищах Іванків та Велика Димерка.

Головна причина - підвищена концентрація дрібнодисперсного пилу. Фахівці попереджають, що він може викликати дискомфорт під час дихання у дітей, літніх людей, а також людей, чутливих до подразнень дихальних шляхів.

При цьому рівень гамма-випромінювання на території усієї Київської області перебуває у межах природного фону.

Поради фахівців

Аби зменшити негативний вплив пилу на організм, експерти радять дотримуватися простих правил до покращення ситуації:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води упродовж дня;
  • увімкнути очищувач повітря на максимальний режим (за наявності).

Моніторинг стану атмосферного повітря в області триває цілодобово в автоматичному режимі.

Станом на 7 серпня контроль здійснюють на 16 пунктах спостереження у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, Іванкові, Великій Димерці та селі Підгірці.

Нагадаємо, зранку 5 серпня в деяких районах Києва фіксували погіршення якості повітря. Місцями у столиці фіксували "червоний" рівень забруднення атмосферного повітря через дрібнодисперсний пил (PM2.5).

Найвищі показники зафіксували на вулиці Пшеничній, 2а (168 AQI PM2.5), а також на вулицях Вахтанга Кікабідзе, Ігоря Турчина та проспекті Перемоги. Найбільше пилу в повітрі зафіксовано у Святошинському, Оболонському, Солом'янському та Деснянському районах Києва.

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Більше по темі:
Київська область Забруднення повітря
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