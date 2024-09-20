Качество воздуха в Киеве самое плохое в мире: столица возглавила антирейтинг

Напомним, еще 16 сентября под Вышгородом в Киевской области произошел большой лесной пожар. В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы о вероятном ухудшении качества воздуха, а также заранее давали соответствующие рекомендации.

Кроме того, сильные пожары наблюдались в Харьковской области. Там загорелись леса, после чего огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.

Читайте также, как россияне сбрасывают на территорию Украины банки с зажигательной смесью.