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Качество воздуха в Киеве самое плохое в мире: столица возглавила антирейтинг

Качество воздуха в Киеве существенно ухудшилось (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Утром пятницы, 20 сентября, в Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха. Вскоре столица Украины возглавила онлайн-рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга IQAir.

Позиция Киева в рейтинге

Согласно данным ведущего мирового поставщика данных по загрязнению воздуха IQAir, столица Украины на какое-то время заняла первое место среди городов мира - из-за неудовлетворительного качества воздуха.

175 пунктов, зафиксированных в Киеве, свидетельствуют о том, что воздух в городе сейчас - "нездоровый".

Позиция Киева в рейтинге (скриншот: iqair.com/world-air-quality-ranking)

После столицы Украины в этом рейтинге были указаны следующие города:

  • Каир, Египет
  • Калькутта, Индия
  • Дакка, Бангладеш
  • Киншаса, Демократическая Республика Конго

Напомним, еще 16 сентября под Вышгородом в Киевской области произошел большой лесной пожар. В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы о вероятном ухудшении качества воздуха, а также заранее давали соответствующие рекомендации.

Кроме того, сильные пожары наблюдались в Харьковской области. Там загорелись леса, после чего огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.

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