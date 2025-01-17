Кислица в Совбезе ООН: Украина хочет мира, но не "любой ценой"
Украина стремится к прекращению российской широкомасштабной военной агрессии и установлению справедливого мира. Просто "замораживание" войны с игнорированием принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН) только побудит страну-агрессора к дальнейшей экспансии.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское представительство в Организации.
"Украина, как никто другой, хочет мира, но мы не примем понятие "мир любой ценой", поскольку он вообще не принесет реального и долговременного мира", - говорится в заявлении украинского дипломата на заседании Совбеза ООН 16 января, темой которого стало "Поддержание мира и безопасности Украины".
Кислица добавил, что это лишь "побудит агрессора продолжать нарушать международное право, и не только в Украине".
Он отметил, что геополитические амбиции РФ выходят далеко за пределы Украины.
"Для тех, кто, возможно, забыл ультиматумы, которые Россия выдала перед вторжением, напомню их основное требование: "НАТО должно вернуться к своим границам 1997 года", - сказал постпред Украины при ООН.
Кислица добавил, что об этом стоит помнить, в частности, гражданам тех государств, которые присоединились к Североатлантическому альянсу в период после вышеуказанной даты.
Дипломат подчеркнул, что если мы хотим жить в безопасном мире, международное сообщество не должно жалеть усилий, чтобы противодействовать агрессивной империалистической политике РФ.
"Реализация понятия "мир через силу" является единственным эффективным инструментом остановки агрессора и обеспечения всестороннего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами Устава ООН", - акцентировал Кислица.
По словам постпреда Украины, дипломатический путь к такому миру лежит через реализацию "Формулы мира", инспирированной президентом Владимиром Зеленским.
"Мы также готовы рассмотреть мирные идеи других государств, которые учитывают необходимость восстановления территориальной целостности Украины, не приравнивают жертву к агрессору, и базируются на принципе "ничего об Украине без Украины". Они могут обсуждаться в форматах, которые предлагает "Формула мира"", - сказал Кислица.
Как сообщалось ранее, заседание Совета Безопасности ООН на 16 января было созвано по запросу Словении и США, которые предварительно консультировались с украинской делегацией. Тема встречи - обсуждение ситуации в Украине в связи с военными действиями РФ.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для возвращения за стол переговоров с Россией необходимо получить гарантии безопасности. Глава государства отметил, что это поможет в будущем умерить повторную агрессию Москвы.
Также напомним, что ранее Зеленский, говоря о необходимости усиления Украиной своей позиции к переговорам с РФ, называл одной из лучших гарантий безопасности для государства - приглашение в НАТО.
Добавим, 16 января во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве Зеленский отметил, что сейчас четыре страны, которые по разным причинам не желают видеть Украину в НАТО: это США, Германия, Венгрия и Словакия.
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