Кислица в Совбезе ООН: Украина хочет мира, но не "любой ценой"

Украина стремится к прекращению российской широкомасштабной военной агрессии и установлению справедливого мира. Просто "замораживание" войны с игнорированием принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН) только побудит страну-агрессора к дальнейшей экспансии.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское представительство в Организации .

"Украина, как никто другой, хочет мира, но мы не примем понятие "мир любой ценой", поскольку он вообще не принесет реального и долговременного мира", - говорится в заявлении украинского дипломата на заседании Совбеза ООН 16 января, темой которого стало "Поддержание мира и безопасности Украины".

Кислица добавил, что это лишь "побудит агрессора продолжать нарушать международное право, и не только в Украине".

Он отметил, что геополитические амбиции РФ выходят далеко за пределы Украины.

"Для тех, кто, возможно, забыл ультиматумы, которые Россия выдала перед вторжением, напомню их основное требование: "НАТО должно вернуться к своим границам 1997 года", - сказал постпред Украины при ООН.

Кислица добавил, что об этом стоит помнить, в частности, гражданам тех государств, которые присоединились к Североатлантическому альянсу в период после вышеуказанной даты.

Дипломат подчеркнул, что если мы хотим жить в безопасном мире, международное сообщество не должно жалеть усилий, чтобы противодействовать агрессивной империалистической политике РФ.

"Реализация понятия "мир через силу" является единственным эффективным инструментом остановки агрессора и обеспечения всестороннего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами Устава ООН", - акцентировал Кислица.

По словам постпреда Украины, дипломатический путь к такому миру лежит через реализацию "Формулы мира", инспирированной президентом Владимиром Зеленским.

"Мы также готовы рассмотреть мирные идеи других государств, которые учитывают необходимость восстановления территориальной целостности Украины, не приравнивают жертву к агрессору, и базируются на принципе "ничего об Украине без Украины". Они могут обсуждаться в форматах, которые предлагает "Формула мира"", - сказал Кислица.