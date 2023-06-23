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США призвали Совбез ООН давить на Россию для продления "зернового соглашения"

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Пятница 23 июня 2023 19:35
США призвали Совбез ООН давить на Россию для продления "зернового соглашения" Фото: постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Страны ООН должны помешать попыткам России окончательно заблокировать Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Коллеги, мы должны заставить Россию остаться в Черноморской зерновой инициативе", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она отметила, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет страдать украинский народ, а также весь мир.

"Последствия этой войны сейчас ощущаются во всем мире. Почему? Потому что президент Путин использует продовольствие как оружие и тем самым обостряет глобальный дефицит продовольственной безопасности", - добавила представительница США.

По ее словам, действия России по блокированию поставок зерна особенно повлияли на страны Африки и Ближнего Востока. Также она отметила, что сейчас "вызывает глубокую тревогу" то, что РФ снова единолично грозится выйти из инициативы.

"Зерновое соглашение"

С началом полномасштабного вторжения страны юга остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали с РФ и Украиной "зерновое соглашение" для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Последние несколько недель представители Кремля активно заявляют о том, что они не будут продолжать "зерновое соглашение" после 18 июля. В частности, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что "у "зернового соглашения" нет шансов".

Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто не выполняет условия соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

Кроме того, вчера, 22 июня, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из "зернового соглашения" в июле.

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