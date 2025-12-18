Кислица провел консультации с Китаем о прекращении российской войны в Украине

Как сказано в сообщении, Кислица 18 декабря провел политические консультации с заместителем министра иностранных дел Китая Лю Бинем. В частности стороны обсудили ряд вопросов и подтвердили взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности друг друга.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили планы дальнейших контактов на высшем и высоком уровнях, обсудили пути усиления торгово-экономического сотрудничества и проблематику взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что прошел "углубленный обмен мнениями" по ситуации вокруг российской вооруженной агрессии против Украины. Кислица и Лю Бинь обсудили среди прочего также международные усилия по достижению длительного и устойчивого мира в Украине.