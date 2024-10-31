Кислица в ООН: Северной Корее в Украине нужен опыт, война может распространиться на Азию

Пхеньянский режим, по его словам, не просто дает своих солдат России, у него есть собственные интересы и цели.

"Эти военные КНДР, особенно офицеры, которые переживут войну, вернутся в свою страну, имея исключительный опыт в ведении современной войны. Вопрос в том, как именно КНДР будет использовать этих опытных военных. И мы все знаем ответ. Мы знаем, что война может распространиться из Европы на Азиатский континент. Именно поэтому эти военные прибыли в Россию", – сказал Кислица.