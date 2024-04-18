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Кислица – генсеку ООН: Россия убила 17 гражданских в Чернигове, ей не место в Совбезе

Фото: Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Бездействие генерального секретаря ООН относительно нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности ООН недопустимо, поскольку эта страна продолжает совершать террористические акты против гражданских лиц в Украине. Соответствующее письмо направил генсеку ООН Антониу Гутерришу представитель Украины в организации Сергей Кислица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кислицу в соцсети X.

"Пишу, чтобы сообщить вам о продолжающихся террористических атаках России, намеренно направленных против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине", - говорится в письме.

Кислица обратил внимание, что 17 апреля российские войска выпустили три баллистических ракеты "Искандер" по объектам социальной и гражданской инфраструктуры в Чернигове. Погибли не менее 17 жителей, ранены по меньшей мере 78 человек, в том числе 3 детей. Разрушены 8-этажное здание социальной инфраструктуры, повреждены 24 жилых дома, гостиница, больница и высшее учебное заведение.

Эти атаки, по словам Кислицы, являются еще одним доказательством террористической природы российских вооруженных сил.

Он отметил необходимость немедленного вмешательства в ситуацию и полного использования всех существующих инструментов для борьбы с преступлениями РФ против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Помимо Гутерриша, письмо также адресовано президенту 78-й сессии Генассамблеи ООН Дэнису Френсису, постоянному представителю Мальты при ООН Ванессе Фрейзер, исполнительному директору UNICEF Кэтрин Рассел и Офису специального представителя ООН по детям и вооруженным конфликтам.

"Преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской федерацией, свидетельствуют о недопустимости бездействия относительно нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул представитель Украины.

Удар России по Чернигову

Вчера, 17 апреля, российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову. Ракеты попали почти по центру города. Целью был социальный объект, не связанный с критической инфраструктурой. Он почти полностью разрушен.

Кроме того, в результате удара было повреждено более 10 жилых домов, медучреждение, а также центральный корпус "Черниговской политехники". По состоянию на вечер среды было известно о 17 погибших и 78 пострадавших гражданских лицах, среди них трое детей. Более 40 человек госпитализированы.

Полицейские показали кадры первых минут после массированного ракетного обстрела Чернигова.

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