Кислица – генсеку ООН: Россия убила 17 гражданских в Чернигове, ей не место в Совбезе

"Пишу, чтобы сообщить вам о продолжающихся террористических атаках России, намеренно направленных против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине", - говорится в письме.

Кислица обратил внимание, что 17 апреля российские войска выпустили три баллистических ракеты "Искандер" по объектам социальной и гражданской инфраструктуры в Чернигове. Погибли не менее 17 жителей, ранены по меньшей мере 78 человек, в том числе 3 детей. Разрушены 8-этажное здание социальной инфраструктуры, повреждены 24 жилых дома, гостиница, больница и высшее учебное заведение.

Эти атаки, по словам Кислицы, являются еще одним доказательством террористической природы российских вооруженных сил.

Он отметил необходимость немедленного вмешательства в ситуацию и полного использования всех существующих инструментов для борьбы с преступлениями РФ против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Помимо Гутерриша, письмо также адресовано президенту 78-й сессии Генассамблеи ООН Дэнису Френсису, постоянному представителю Мальты при ООН Ванессе Фрейзер, исполнительному директору UNICEF Кэтрин Рассел и Офису специального представителя ООН по детям и вооруженным конфликтам.

"Преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской федерацией, свидетельствуют о недопустимости бездействия относительно нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул представитель Украины.

Удар России по Чернигову