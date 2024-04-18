Кислиця – генсеку ООН: Росія вбила 17 цивільних в Чернігові, їй не місце в Раді безпеки

"Пишу, щоб повідомити вам про триваючі терористичні атаки росії, навмисно спрямовані проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні", - йдеться у листі.

Кислиця звернув увагу, що 17 квітня російські війська випустили три балістичні ракети "Іскандер" по об’єктах соціальної та цивільної інфраструктури у Чернігові. Загинули щонайменше 17 жителів, поранено щонайменше 78 осіб, у тому числі 3 дітей. Зруйновано 8-поверховий будинок соціальної інфраструктури, пошкоджено 24 житлових будинки, готель, лікарню та вищий навчальний заклад.

Ці атаки, за словами Кислиці, є ще одним доказом терористичної природи російських збройних сил.

Він наголосив на необхідності негайного втручання у ситуацію і повного використання всіх існуючих інструментів для боротьби зі злочинами РФ проти цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні.

Крім Гутерріша, лист також адресовано президенту 78-ї сесії Генасамблеї ООН Денісу Френсісу, постійному представнику Мальти при ООН Ванессі Фрейзер, виконавчому директору UNICEF Кетрін Рассел та Офісу спеціального представника ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

"Злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені російською федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності щодо нелегітимної присутності росії в Раді Безпеки ООН", - підкреслив представник України.

Удар Росії по Чернігову