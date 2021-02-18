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Кислиця про можливості приєднання Донбасу до РФ: Москві зараз це невигідно

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 13:56
Кислиця про можливості приєднання Донбасу до РФ: Москві зараз це невигідно Фото: Сергій Кислиця (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Ігор Литвиненко

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця не вважає, що Російська Федерація буде прискорювати процес приєднання Донбасу у зв'язку з оновленням власної конституції. Зараз Москві невигідно приєднувати нові території.

Про це Кислиця заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Росії зараз невигідно ні політично, ні економічно, ні соціально приєднувати до себе нові території. Тому що вона це тягар не потягне. Та й не варто забувати про те, як на це може відреагувати міжнародне співтовариство. Це для РФ буде повною катастрофою", - вважає Кислиця.

При цьому він додав, що Москва чекає слушного моменту, щоб нас поглинути всіх".

"Інтересам Москви, як і раніше відповідає знекровлення, послаблення сусідів. Їй потрібно, щоб усі сусідні країни не мали можливості протистояти", - зазначив Кислиця.

Відзначимо, в кінці січня в окупованому Донецьку пройшов так званий форум за участю, в тому числі російських політиків і пропагандистів. На ньому прийняли доктрину "Російський Донбас", яка передбачає захоплення всієї території Донецької і Луганської областей України.

Пізніше в Кремлі заявили, що на порядку денному Російської Федерації не варто приєднання окупованій території Донбасу.

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