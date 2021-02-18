ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кислица о возможности присоединения Донбасса к РФ: Москве сейчас это невыгодно

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 13:56
Кислица о возможности присоединения Донбасса к РФ: Москве сейчас это невыгодно Фото: Сергей Кислица (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Игорь Литвиненко

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица не считает, что Российская Федерация будет ускорять процесс присоединения Донбасса в связи с обновлением собственной конституции. Сейчас Москве невыгодно присоединять новые территории.

Об этом Кислица заявил в интервью "Левому берегу".

"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории. Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой", - считает Кислица.

При этом он добавил, что Москва ждет благоприятного момента, чтобы "нас всех поглотить".

"Интересам Москвы по-прежнему соответствует обескровливания, ослабление соседей. Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять", - отметил Кислица.

Отметим, в конце января в оккупированном Донецке прошел так называемый форум с участием, в том числе, российских политиков и пропагандистов. На нем приняли доктрину "Русский Донбасс", которая предполагает захват всей территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Позже в Кремле заявили, что на повестке дня Российской Федерации не стоит присоединение оккупированной территории Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Донбасс
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами