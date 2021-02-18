Кислица о возможности присоединения Донбасса к РФ: Москве сейчас это невыгодно

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица не считает, что Российская Федерация будет ускорять процесс присоединения Донбасса в связи с обновлением собственной конституции. Сейчас Москве невыгодно присоединять новые территории.

"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории. Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой", - считает Кислица.

При этом он добавил, что Москва ждет благоприятного момента, чтобы "нас всех поглотить".

"Интересам Москвы по-прежнему соответствует обескровливания, ослабление соседей. Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять", - отметил Кислица.