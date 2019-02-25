У Кіровоградській області зафіксовано смерть вiд "свинячого грипу"

Це вже четвертий летальний випадок з початку року

В Новоархангельском районе Кировоградской области на прошлой неделе зарегистрирован один летальный случай от осложнения, вызваного вирусом гриппа типа А (H1N1) Мичиган, известного как "свиной грипп". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградского областного лабораторного центра.

Как отмечается, это уже четвертый летальный случай от осложнений гриппа в области с начала года.

Сообщается, что эпидемическая ситуация с ОРВИ на восьмой неделе 2019 года в области была относительно спокойной. Показатель заболеваемости не превышает эпидпорога (минус 18,6 %).

Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 3776 жителей области. Из общего числа заболевших - 71,2 % дети. Всего госпитализированных - 233.

РБК-Украина писало, что в Чернигове за прошлые выходные из-за заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известного как "свиной грипп", умер 46-летний мужчина.

Отметим, по состоянию на 20 февраля, с начала эпидемического сезона гриппа в Украине было зарегистрировано 33 летальных случая.

При этом отмечается, что эпидемии гриппа в стране нет.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,7 на 100 тыс. населения, что на 0,4 % меньше эпидемического порога по Украине", - утверждают в ведомстве.