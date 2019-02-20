В Україні від грипу померли 14 осіб за місяць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 198 тис. 902 людини

З початку епідемічного сезону грипу в Україні зареєстровано 33 летальних випадки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ України.

Зазначимо, станом на 15 січня повідомлялося про 19 померлих від грипу. Таким чином, за місяць померли 14 людей.

"За тиждень ще одна людина померла від грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 33 летальних випадки", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що епідемії грипу в країні немає.

"Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 516,7 на 100 тис. населення, що на 0,4 % менше епідемічного порогу по Україні", - стверджують у відомстві.

Загалом, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 198 902 людини, з них 73,3% діти у віці до 17 років. З початку сезону захворюваності (з жовтня 2018 року) перехворіли 9,4% українців. Громадян атакував вірус грипу типу А.

"З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 161 тис. 193 людини, 408 протягом останнього тижня", - додається в повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що в Києві спостерігається зниження захворюваності грип та ГРВІ на 1,6%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення.

Також повідомлялося, що Кропивницького від ускладнень грипу померла людина. При цьому епідемічна ситуація з ГРВІ в Кіровоградській області протягом тижня була відносно спокійною.