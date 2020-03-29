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У Кіровоградській області вперше виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 13:47
У Кіровоградській області вперше виявили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У області підтвердили перші 4 випадки

У Кіровоградській області підтвердили перші випадки коронавірусу. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Балонь на сторінці в Facebook.

За його словами, в області було зафіксовано 9 підозр на коронавірус, у 4 випадках захворювання підтвердилося. Троє хворих перебувають у Кропивницькому та один - у Долинському районі.

"Для мінімізації ризиків сьогодні впродовж дня діагностику експрес-тестами проведуть усім хворим, які госпіталізовані на пневмонію. Також мобільні групи продовжують обстежувати самоізольованих, які нещодавно повернулись з-за кордону й могли ймовірно контактувати з хворими", - розповів Балонь.

Загалом на коронавірус перевірили вже 81 особу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 80. За останню добу в столиці виявили 8 хворих на коронавірус, серед них - 11-річна дівчинка.

Також РБК-Україна писало, що у суботу, 28 березня, хворого на коронавірус вперше виявили у Чернігівській області. Заражений коронавірусом перебуває під наглядом лікарів в інфекційному відділенні Борзнянської районної лікарні.

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