В Кіровоградській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту

У Кіровоградській області в понеділок, 16 вересня, невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу обласного управління поліції.

Як повідомляється, на меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту було нанесено напис.

"На відстані близько 300 метрів від дороги сполученням Голованівськ-Клинове було виявлено, що невстановлений завдав написи на меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту", - йдеться в повідомленні.

Поліція завела кримінальну справу за статтею "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", санкція якої передбачає до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Богданівка Миколаївської області вандали осквернили пам'ятник євреям, який був встановлений на місці масового вбивства. Невідомі намалювали на монументі свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євген Червоненко, а також директору Українського єврейського комітету.

Крім того, в окупованому Криму в Мамашае (Орловка) невідомі розбили пам'ятник з іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.