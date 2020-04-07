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У Кіровоградській області коронавірусом заразився 21 медик

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 14:57
У Кіровоградській області коронавірусом заразився 21 медик
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області виявлено 54 випадки COVID-19

У Кіровоградській області серед хворих коронавірусом 21 медик. Про це повідомили в Кіровоградській обласній державній адміністрації.

Як відзначили в ОДА, серед них 18 працівників обласного госпіталю і 3 - обласної лікарні. Всього в області підтверджені 54 випадки коронавірусу.

"На COVID-19 захворіли 40 жителів Кропивницького, шестеро жителів Кропивницького району і троє жителів Долинського району. Крім цього, під час перебування в Кіровоградській обласній лікарні коронавірус підтвердили у пацієнтки з с. Мар'ївка Компаніївського району, 1 людину з с.Паліівка Маловисківського району та 1 особу з смт. Малинівка. Вони продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні ", - повідомив голова ОДА Андрій Балон.

Також наголошується, що 23 хворих пацієнта мають легкий перебіг хвороби і знаходяться на самоізоляції, 30 осіб госпіталізовано.

"9 пацієнтів знаходяться у важкому стані з причин, не пов'язаних безпосередньо з COVID-19. Зокрема, мова йде про серцево-судинні захворювання, політравми та кому. 17 пацієнтів - в середньому стані тяжкості, 4 пацієнта - в стані ближче до задовільного", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 5 квітня в Кіровоградській області зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Також повідомлялося, що за добу COVID-19 заразилися в Україні 32 медика. Загалом, з 143 нових випадків госпіталізували 35 українців. Всього за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні підтвердили 1462 захворювання коронавірусів.

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Новини України медикКропивницька областьКоронавірус
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