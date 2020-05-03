У Кіровоградській області від COVID-19 одужали 5 пацієнтів, серед них дитина та медики

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі на лікуванні перебувають понад 250 жителів області

У Кіровоградській області за останню добу було зафіксовано 5 випадків одужання від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградську обласну державну адміністрацію у Facebook.

За даними облдержадміністрації, вчора від коронавірусу одужали троє мешканців Кропивницького, серед яких 13-річна дівчинка, а також двоє жителів Кропивницького району. Серед числа одужалих від хвороби - двоє медичних працівників Центру екстреної швидкої допомоги.

Зазначається, що станом на 3 травня в області лікуються від коронавірусу 257 людей. У лікувальних закладах перебувають 125 хворих - 7 у тяжкому стані, двоє з них на апараті штучної вентиляції легенів. Ще 112 лікуються вдома на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області сьогодні підтвердили ще 12 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих зросла до 161, з них 40 - медичні працівники.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні лабораторно підтвердили понад 500 випадків інфікування коронавірусом. Також в країні було зафіксовано 9 летальних випадків, а загальна кількість жертв зросла до 288.