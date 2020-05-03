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В Кировоградской области от COVID-19 выздоровели 5 человек, среди них ребенок и медики

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 16:31
В Кировоградской области от COVID-19 выздоровели 5 человек, среди них ребенок и медики
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас на лечении находятся более 250 жителей области

В Кировоградской области за последние сутки было зафиксировано 5 случаев выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградскую областную государственную администрацию в Facebook.

По данным облгосадминистрации, вчера от коронавируса выздоровели трое жителей Кропивницкого, среди которых 13-летняя девочка, а также двое жителей Кропивницкого района. Среди числа выздоровевших от болезни - двое медицинских работников Центра экстренной скорой помощи.

Отмечается, что по состоянию на 3 мая в области лечатся от коронавируса 257 человек. В лечебных учреждениях находятся 125 больных - 7 в тяжелом состоянии, двое из них на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще 112 лечатся дома на самоизоляции.

В Кировоградской области от COVID-19 выздоровели 5 человек, среди них ребенок и медики

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области сегодня подтвердили еще 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных возросло до 161, из них 40 - медицинские работники.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили более 500 случаев инфицирования коронавирусом. Также в стране было зафиксировано 9 летальных случаев, а общее количество жертв возросло до 288.

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