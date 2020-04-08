В Кіровоградській обл. від коронавірусу померла жінка відразу після госпіталізації

В Кіровоградській області підтвердили другу смерть в результаті коронавірусної інфекції. Про це повідомляє прес-служба обласної адміністрації.

Повідомляється, що 77-річна жінка померла одразу після госпіталізації.

"Жінка занадто пізно звернулася за медичною допомогою, провела у лікарні близько 7 хвилин. Померлої встигли зробити експрес-тест. Він виявився позитивним. Результати перевірили за допомогою ПЛР-діагностики. 7 квітня отримали підтвердження того, що жінка була хвора коронавірусом. Зараз родичі померлих обстежуються методом ПЛР-тестування. Дезінфекція медустанов та будинків проведена", - розповів голова ОДА Андрій Балонь.

Жінка проживала в Новомиргороді.

На цей час в області підтверджено 76 випадків коронавіруса, два з них - летальні.

Нагадаємо, у Сумській області померла жінка з підозрою на коронавірус. Остаточні результати лабораторних досліджень свідчать про те, що жінка була хвора COVID-19.

Крім того, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 заражених коронавірусом. Зокрема, за минулу добу зафіксували 206 нових випадків COVID-19 і ще сім смертей.