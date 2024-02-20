В Кировоградской области задержали шпиона за ПВО. Он хотел стать "вагнеровцем"

Правоохранители в Кировоградской области задержали вражеского шпиона, который искал позиции систем ПВО. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Как установило расследование, фигурант в этом году по собственной инициативе начал "сливать" информацию о Силах обороны во вражеские интернет-ресурсы.

Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для конспирации разведывательной активности фигурант постоянно менял сим-карты мобильных операторов.

Какую информацию он передавал россиянам

Среди его приоритетных "целей" были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Также фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников.

Полученные сведения он отправлял в несколько российских Telegram-каналов, которые координируют спецслужбы РФ для сбора разведданных о Силах обороны Украины.

Шпион хотел стать "вагнеровцем"

Кроме того, вражеский информатор в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к боевикам частной военной компании "Вагнер" и воевать против Украины.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: своевременно разоблачили злоумышленника и поэтапно задокументировали его преступные действия. Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи сообщили ему о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движения, перемещения или размещения ВСУ.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ охотится на предателей и приспешников России

Правоохранители задержали агента российской разведки. Мужчина под руководством спецслужбы РФ готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям в Черкасской области.

На минувшей неделе правоохранители задержали мужчину, который называл себя "народным мэром Тернополя" и оправдывал российскую агрессию.