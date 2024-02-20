В Кировоградской области задержали шпиона за ПВО. Он хотел стать "вагнеровцем"
Правоохранители в Кировоградской области задержали вражеского шпиона, который искал позиции систем ПВО. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
Как установило расследование, фигурант в этом году по собственной инициативе начал "сливать" информацию о Силах обороны во вражеские интернет-ресурсы.
Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
Для конспирации разведывательной активности фигурант постоянно менял сим-карты мобильных операторов.
Какую информацию он передавал россиянам
Среди его приоритетных "целей" были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Также фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников.
Полученные сведения он отправлял в несколько российских Telegram-каналов, которые координируют спецслужбы РФ для сбора разведданных о Силах обороны Украины.
Шпион хотел стать "вагнеровцем"
Кроме того, вражеский информатор в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к боевикам частной военной компании "Вагнер" и воевать против Украины.
Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: своевременно разоблачили злоумышленника и поэтапно задокументировали его преступные действия. Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с доказательствами преступных действий.
Сейчас следователи сообщили ему о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движения, перемещения или размещения ВСУ.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
СБУ охотится на предателей и приспешников России
Правоохранители задержали агента российской разведки. Мужчина под руководством спецслужбы РФ готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям в Черкасской области.
На минувшей неделе правоохранители задержали мужчину, который называл себя "народным мэром Тернополя" и оправдывал российскую агрессию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.