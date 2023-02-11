В Украине с начала эпидсезона зарегистрировано 12 летальных исходов гриппа

В Украине с начала октября 2022 года гриппом ОРВИ переболело 2 миллиона человек. Этот показатель на 56,5% ниже, чем за аналогичный период 2021-2022 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

По данным ведомства, в период с 30 января по 5 февраля 2023 года в Украине гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, заболели 120 223 человека. Из них в возрасте до 17 лет - 58 657 человек.

"Циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. За отчетную неделю против гриппа привито только 4 714 человек", - говорится в сообщении.

В общей сложности, с 3 октября 2022 года по 5 февраля 2023 года было зарегистрировано 2 059 612 человек, заболевших гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. Из них 13,5% - дети в возрасте до 17 лет.

Также медики зарегистрировали 12 летальных случаев заболевания гриппом, что подтверждено методом ПЦР. При этом в предыдущем эпидсезоне - не было зафиксировано летальных исходов гриппа.

"Всего против гриппа вакцинировались 143 821 человек, из них 93 695 - медработники и люди по эпидемическому риску", - рассказали в ЦОС.