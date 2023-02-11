В Украине с начала эпидсезона зарегистрировано 12 летальных исходов гриппа
В Украине с начала октября 2022 года гриппом ОРВИ переболело 2 миллиона человек. Этот показатель на 56,5% ниже, чем за аналогичный период 2021-2022 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
По данным ведомства, в период с 30 января по 5 февраля 2023 года в Украине гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, заболели 120 223 человека. Из них в возрасте до 17 лет - 58 657 человек.
"Циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. За отчетную неделю против гриппа привито только 4 714 человек", - говорится в сообщении.
В общей сложности, с 3 октября 2022 года по 5 февраля 2023 года было зарегистрировано 2 059 612 человек, заболевших гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. Из них 13,5% - дети в возрасте до 17 лет.
Также медики зарегистрировали 12 летальных случаев заболевания гриппом, что подтверждено методом ПЦР. При этом в предыдущем эпидсезоне - не было зафиксировано летальных исходов гриппа.
"Всего против гриппа вакцинировались 143 821 человек, из них 93 695 - медработники и люди по эпидемическому риску", - рассказали в ЦОС.
Напомним, в Украине зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области. Также глава Минздрава отмечал, что в Украине значительно снизилось количество госпитализаций.
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