В Кировоградской области ввели графики аварийных отключений света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградскую ОВА в Telegram .

По данным ведомства, графики отключений света для клиентов "Кировоградобленерго" были введены в действие в понедельник, 17 октября, утром.

"Длительность перерыва в электроснабжении потребителей при отключении по графикам аварийных отключений составляет 2 часа, но при решении местных органов власти она может составлять больший период времени", - отмечают в ОВА.

При этом в случае значительного дефицита в энергосистеме Украины возможны многоразовые отключения одних и тех же линий "по графикам аварийных отключений с перерывом между отключениями на 1-2 часа".