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В Кировоградской области ввели графики аварийных отключений света

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Понедельник 17 октября 2022 19:39
В Кировоградской области ввели графики аварийных отключений света Фото: в Кировоградской области ввели графики аварийных отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кировоградской области местные власти приняли решение ввести графики аварийных отключений света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградскую ОВА в Telegram.

По данным ведомства, графики отключений света для клиентов "Кировоградобленерго" были введены в действие в понедельник, 17 октября, утром.

"Длительность перерыва в электроснабжении потребителей при отключении по графикам аварийных отключений составляет 2 часа, но при решении местных органов власти она может составлять больший период времени", - отмечают в ОВА.

При этом в случае значительного дефицита в энергосистеме Украины возможны многоразовые отключения одних и тех же линий "по графикам аварийных отключений с перерывом между отключениями на 1-2 часа".

Напомним, ранее стало известно, что диспетчерский центр "Укрэнерго" может принять решение о применении графиков отключения электроэнергии.

Это объясняют тем, что в результате атаки РФ 17 октября были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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