В Кировоградской области обломки российского дрона повредили жилые дома

По его данным, в Дмитровской громаде обломками сбитого вражеского дрона повредило окна нескольких жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также известно, что после отбоя воздушной тревоги было начато обследование территории.

"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", - написал он.

Атака РФ по Украине 15 января

Утром среды, 15 января, российская армия в очередной раз устроила массированный обстрел по Украине. Накануне вечером РФ запускала по территории Украины беспилотники, а впоследствии стало известно, что РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья".